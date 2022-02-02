İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesinde, İsveç'in Ukrayna'ya tam desteği konusunda güvence verdiğini açıkladı.

İsveç ile Ukrayna'nın tarihi ilişiklerinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Linde, "Dirençli Ukrayna için Ortaklık Fonu" çerçevesinde İsveç'in Ukrayna'ya 50 milyon kron (yaklaşık 5 milyon 400 bin dolar) yardım yapacağını duyurarak açıklamalarına şunları ekledi:

"Bu yardım ile amacımız Ukrayna'nın reform çabalarını desteklemek ve ülkenin direncini artırarak güvenlik güçlerinin kapasitesini güçlendirmek. Çünkü Rusya'nın kabul edilemez talepleri var. Bu talepler sadece Ukrayna'yı değil, İsveç ve tüm Avrupa güvenlik düzenini etkiliyor."