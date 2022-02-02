Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da dün Embalo'nun kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuş ve olayın askeri darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.

Girişim bastırılmış ve Embalo daha sonra düzenlediği basın toplantısında olayın aslında bir suikast girişimi olduğunu söylemişti.

Embalo, olayın içinde uyuşturucu çetelerinin varlığına da işaret etmiş ancak detay vermemişti.

48 yılda 10 darbe ya da darbe girişimi

Batı Afrika'da son 17 ayda Mali'de 2 kez olmak üzere Gine ve Burkina Faso'da toplam 4 askeri darbe yapılmıştı.

Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazanan Gine Bissau'da da bugüne kadar 10 darbe ya da darbe girişimi yaşandı.

Yaklaşık 2 milyonluk ülkede demokratik yollarla seçilmiş sadece bir cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayabildi.

Uzmanlar, askeri darbelerin diğer bölge ülkelerinde de darbe riskini artırabileceğine dikkati çekse de Gine Bissau'daki girişimin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor.