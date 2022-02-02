Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve NATO’nun muhtemel askeri müdahalesi, Kuzey Makedonya Milli Güvenlik Konseyi toplantısında ele alındı.

Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski‘nin başkanlık ettiği toplantıya Meclis Başkanı, Başbakan, Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlarının yanısıra Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı da katıldı.

"Üye olmazsa NATO birlikleri Ukrayna'da olamayacak"

NATO'nun Ukrayna'da askeri bir müdahale düzenlenmesi yönünde bir karar almadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Pendarovski, ancak üye ülke olarak olası tüm senaryolar için hazırlık yapmak zorunda olduklarının altını çizdi.

Pendarovski, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması nedeniyle, bölgede gerginliğin artması durumunda, Kuzey Makedonya ordusu da dahil NATO birliklerinin Ukrayna'da olamayacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı, muhtemel olasılıklara karşı yapılan hazırlıklar ve bunların gerekçeleri hakkında Konsey üyelerine bilgi verdi.

"NATO'dan talep gelirse ordu muhtemel bir çatışmaya dahil olacak"

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, geçen hafta Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada, NATO’dan talep gelmesi halinde ordunun muhtemel bir çatışmaya dahil olacağını vurgulamıştı.

Hükümetin, bu yönde bir karar alması için Cumhurbaşkanının da onayı gerekiyor.

NATO’nun en yeni üyesi olan Kuzey Makedonya, 27 Mart 2020 tarihinde ittifaka resmen dahil olmuştu.