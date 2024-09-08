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Dünya
AA 08.09.2024 14:12

Güney Kore'de "deepfake" tehlikesi: Askerlerin fotoğrafları kurum içi ağdan kaldırıldı

Güney Kore'de, manipüle edilen ses ve görüntüleri içeren "deepfake" adı verilen yöntem aracılığıyla "sahte cinsel içerikli görüntülerin" üretilmesi tehlikesiyle, askeri personelin fotoğrafları kurum içi iletişim ağından kaldırıldı.

Güney Kore'de "deepfake" tehlikesi: Askerlerin fotoğrafları kurum içi ağdan kaldırıldı
[Fotograf: AA]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de yapay zekayla oluşturulan "sahte cinsel içerikli görüntülerin" ülkede infial yaratmasının ardından Savunma Bakanlığından bir yetkili konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, askerlerin yanı sıra ordu ve bakanlık yetkililerinin fotoğraflarının, "sahte cinsel içerikli görüntü" üretmek için kullanılması tehlikesi nedeniyle kurum içi iletişim ağından kaldırıldığı aktarıldı.

Bu fotoğraflara yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilecek.

Güney Kore'de "deepfake" olayları

Ülkede, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarından, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerini içeren "cinsel içerikli görüntülerinin" yayıldığı tespit edilmişti.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo ise bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirmişti.

Bunun üzerine Telegram'ın platformdaki sakıncalı 25 içeriği kaldırdığı belirtilmişti.

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