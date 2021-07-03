Seul'de binlerce işçi sokaklara dökülerek protesto eylemi düzenledi. Eylemciler kentin merkezindeki Jongno bölgesinde bazı ana caddeleri trafiğe kapattı.

Kore İşçiler Sendikası, eyleme 8 bin civarında işçinin katıldığını duyurdu.

Daha iyi çalışma şartları isteyen işçilerin taleplerinin başında maaş zammı ve iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirler geliyor.

"Yeniden yapılandırmaları durdurun", "genel greve gidelim" gibi ibarelerin yazıldığı dövizleri kaldıran kalabalığın çoğunun koruyucu maske taktığı dikkati çekti.

Son anda yapılan rota değişikliğiyle polis önlemleri bertaraf edildi

Kore hükümeti, yeni tip koronavirüs (COVID-19) Delta varyantının ülkede yayılmasını gerekçe göstererek eyleme izin vermedi.

Başbakan Kim Boo-Kyum, Kore Sendikalar Konfederasyonu'na seslenerek eylemin iptal edilmesi çağrısı yapmıştı.

Ancak protesto yürüyüşü, son anda yapılan rota değişikliğiyle polis önlemlerini atlatarak hayata geçirildi.

Eylemin koronavirüs vakalarını körükleyebileceği endişeleri dile getirilirken, geçen yaz aylarında düzenlenen benzer bir yürüyüşün ülkede ikinci dalgayı tetiklediği hatırlatılıyor.

İşçi sendikaları: Sıkı koruma önlemleri uyguluyoruz

İşçi sendikaları ise, güvenli bir eylem için sıkı koruma önlemleri aldığını savunarak toplanma hakkına saygı gösterilemsi çağrısı yaptı.

Güney Kore'de yerel enfeksiyon vakalarının yüzde 80'i Seul kentinde kaydedilmeye devam ediyor.

Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan kent perşembe günü, 6 aydan bu yana en yüksek vaka sayısını görmüştü.

Kore Afet Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), cuma günü vaka sayısını 794 olarak açıklamıştı.