Batı Şeria'da Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Sincil beldesinde bir Yahudi işgalci çoban, bölgede mümkün oldukça çok toprağı kontrol altına almak amacıyla Filistinlilere ait tarlaları koyunları için otlak olarak kullanıyor.

Otuz koyunu olan söz konusu sivil Yahudi işgalci, zeytin ve kayısı ağaçlarının bulunduğu Filistinli çiftçilere ait tarlaları tahrip ediyor.

Toprak sahibi Filistinliler, "Yahudi işgalci çobanın" her gün Yahudi yerleşim birimleri tehdidinin yaşandığı Batı Şeria'daki "işgalin" yeni yüzü olduğunu belirtiyor.

İsrail askerlerinden destek alıyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 bin nüfuslu, batıdan doğuya 5 Yahudi yerleşim birimi ile çevrili beldedeki tarlalarda dolaşan çobanın silahı bulunuyor ve İsrail askerleri ile Yahudi yerleşim birimlerinden destek alıyor.

Çobanın görülmeye başlandığı geçen yıl yaz aylarında bölgede İsrail ordusu ve sivil Yahudi işgalciler ile çatışmalar yaşanıyordu. Bu da çobanı askeri kampın yakınındaki bir alana yerleşmeye sevk etti.

[Fotoğraf: AA]

Birçok bölgede çoban hikayesi tekrarlanıyor

Sincil sakinlerinin yaklaşık 16 bin dönüm toprağı bulunuyor. Şu ana kadar bunların 3 bin dönümü gasbedildi veya İsrail yerleşimlerinin lehine el koymakla tehdit edildi.

Aktivistlere göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok yerinde " Yahudi işgalci çoban" hikayesi tekrarlanıyor.

Genellikle İsrail söz konusu çobanlara güvenlik koruması, Yahudi Yerleşim Konseyi ise otlatacak hayvan, elektrik jeneratörleri, mobil evler ve Filistin tarımını tehdit eden birçok hizmet sağlıyor.

"Yeni bir tehditle karşı karşıyayız"

Yıllardır zeytin tarlalarında çalışan Filistinli çiftçi Hüsam Ayide (67), beldenin geri kalan topraklarını Yahudi işgalciler tarafından el konulmasından ve gasbedilmesinden korumaya çalıştıklarını belirtti.

Bir yandan tarlasındaki yabani otları temizleyen Ayide, "Bu toprakları kontrol altına almaya çalışan Yahudi işgalci çoban tarafından yeni bir tehditle karşı karşıyayız." dedi.

Beldeyi ve tarım alanlarını çevreleyen dağların zirvesine kurulmuş bir dizi yerleşim yeri bulunduğuna işaret eden Ayide, "Büyük bir yerleşim kompleksi oluşturmaya çalışıyorlar. Bu çoban sanırım bir istihbarat subayı. Sürüsüyle arazileri tahrip ediyor, toprakları ve çiftçileri hedef alıyor, çobanların burada koyunlarını otlatmasına engel oluyor." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Yıllar önce sivil Yahudi işgalcilerin, yaklaşık 38 dönümlük arazisinin kontrolünü ele geçirdiğini ve arazisini yargı yoluyla geri almayı umduğunu belirten Ayide, söz konusu çobanın birkaç kez İsrail askerlerinin koruması altında tarlasına girerek, kendisini buradan kovmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Filistinli çiftçilere göre, "Yahudi işgalci çoban" Sincil beldesi topraklarındaki bir İsrail askeri kampının yakınındaki arazide çadır ve prefabrik evlerde yaşıyor ve genellikle İsrailli turistler ve heyetler tarafından ziyaret ediliyor.

"Topraklarımızı Yahudi işgalcilere bırakmayacağız"

Yaklaşık 60 dönüm araziye sahip çiftçi Rabhi Gafri (63), çobanın çevresinde sivil Yahudi işgalciler tarafından ele geçirilen ve üzüm bağına dönüştürülen Filistin tarlaları bulunduğuna işaret ederek, Yahudi işgalcilerin en verimli toprakları ele geçirdiğini söyledi.

Söz konusu çobanın, beldenin ve çevredeki bölgelerin mümkün olduğu kadar çok toprağında kontrolü ele geçirmek için kurgulanan İsrail Yahudi yerleşim planlarının bir parçası olduğunu vurgulayan Gafri, "İşgalci çoban, özellikle yaşlı zeytin ağaçlarını yok eden kimyasallar püskürterek birçok sabotaj eylemi gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Yahudi işgalci çobanın, çobanlığın ötesine geçerek Filistinlileri topraklarından çıkarmak için "Yahudi yerleşim projesi" uyguladığını kaydeden Gafri, arazisinin sabotaj eylemlerine maruz kaldığını, ağaçlarının söküldüğünü ancak tekrar dikerek çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Gafri, "Topraklarımızı Yahudi işgalcilere bırakmayacağız." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sincil beldesinin etrafında beş Yahudi yerleşim birimi bulunuyor

Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafşa, beldenin bir İsrail askeri kampı ve doğudan batıya uzanan beş Yahudi yerleşim birimi ile çevrili olduğunu belirtti.

Çobanın, kendisine koruma sağlayan İsrail Yerleşim Konseyi tarafından desteklendiğini aktaran Tavafşa, çobanın resmi görevinin ilk planda su deposu ve derme çatma bir ev, sonrasında ise yerleşim karakolu oluşturmak olduğuna işaret etti.

Sıklıkla Yahudi işgalci heyetlerin gelip çobana bazı toprakları temizlemesine yardım ettiklerini ve terk edilmiş topraklar olduğu bahanesiyle bölgenin çehresini değiştirip kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade eden Tavafşa, "Terk edildi çünkü İsrail yerleşimleri nedeniyle bu topraklara erişmemize ve ekmemize izin verilmedi." dedi.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla sivil Yahudi işgalci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.