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Dünya
AA 03.10.2023 13:40

Güney Kore, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 22 Çin vatandaşını yakaladı

Güney Kore Sahil Güvenliğinin, tekneyle gelerek yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 22 Çin vatandaşını yakaladığı bildirildi.

Güney Kore, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 22 Çin vatandaşını yakaladı
[Fotograf: Reuters]

40'lı yaşlardaki Çin vatandaşlarından oluşan grup, kendilerini taşıyan tekneyle başkent Seul'ün 140 kilometre güneyindeki Boryeong bölgesindeki bir limanın yakınlarına geldikten sonra tekneden atlayıp kaçmaya çalıştı.

Sahil Güvenliği yetkililerinin, Boryeong kıyısına yaklaşan teknenin askeri yetkililer tarafından ihbar edilmesinin ardından olay yerine geldiği belirtildi.

Çin vatandaşlarından 21'i can yeleklerini giyerek kıyıya doğru yüzdükten sonra liman yakınlarında yakalanırken, içlerinden biri olay yerinden kaçtı.

Polis, kaçan kişiyi daha sonra Seul'ün 29 kilometre güneyindeki Ansan'da yakalayarak Sahil Güvenliğe teslim etti.

Sahil Güvenliğin, kaçan teknenin de peşine düştüğü ancak teknenin yerel saatle 07.40 sularında Güney Kore kara sularını terk ettiği bilgisi verildi.

Teknenin Çin'in doğusundaki liman kenti Veyhay'dan geldiği tahmin edilirken, Güney Kore, Çinli yetkililerden teknenin yakalanması için işbirliği talebinde bulundu.

Bir sahil güvenlik yetkilisi, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan kişiler hakkında ayrıca casusluk olasılığına ilişkin de araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

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