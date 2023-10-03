Parçalı Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2023 13:30

Fas'ta depremden etkilenen ailelere aylık 250 dolar yardım dağıtılacak

Fas hükümeti, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremde evleri kısmen veya tamamen yıkılan ailelere bir yıl boyunca ayda 2 bin 500 dirhem (250 dolar) ile acil yardım dağıtılacağını duyurdu.

Fas'ta depremden etkilenen ailelere aylık 250 dolar yardım dağıtılacak
[Fotograf: AFP]

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, El-Huz depreminden etkilenen alanların yeniden inşası ve onarımı programından sorumlu bakanlık komitesinin beşinci toplantısı gerçekleştirildi.

Depremin yarattığı hasarın giderilmesi için yardım dağıtımına 6-16 Ekim'de başlanacak.

Söz konusu dönemde depremden etkilenen ancak mali yardım alamayan ailelerin, konunun incelenmesi ve karara bağlanması için ilgili bölgesel komitelere dilekçe sunabilecekleri aktarılan açıklamaya göre, komite, bazı yolların genişletilmesi ve onarım sürecini başlatmaya karar verdi.

Depremden etkilenen bölgelerde hayvan yetiştiricilerine ve çiftçilere destek verileceğine işaret edilen açıklamada, 1000'den fazla okulun, 42 sağlık merkezinin yeniden inşası ve onarımının sağlanması, tarihi eserlerin temellerinin güçlendirilmesi, cami ve türbelerin onarılmasının kararlaştırıldığı bilgisi verildi.

Komite, bu projeleri finanse etmek için yaklaşık 2,5 milyar dirhem (250 milyon dolar) tutarında bir bütçe ayırdı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yaklaşık 60 bin evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Fas Deprem
Sıradaki Haber
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 29 asker öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
AK Parti'de Kongre heyecanı
14:13
BM heyeti 30 yıl aradan sonra Karabağ’ı ziyaret etti
14:04
Kış öncesi riskli gruplara gribal enfeksiyonlara karşı aşı tavsiyesi
13:53
THY'den indirimli bilet kampanyası: 599 TL'den başlıyor
13:44
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 61 tutuklama
13:43
Güney Kore, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 22 Çin vatandaşını yakaladı
Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
FOTO FOKUS
Damattan "pos makinesi" ile bahşiş aldı
Damattan "pos makinesi" ile bahşiş aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ