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Dünya
AA 03.10.2023 12:59

Ermenistan, Roma Statüsü'nü onayladı: Putin ülkeye girerse tutuklanacak

Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin temelini oluşturan Roma Statüsü'nü onayladı. Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabileceği anlamına geliyor.

Ermenistan, Roma Statüsü'nü onayladı: Putin ülkeye girerse tutuklanacak

Meclis oturumunda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü 22'ye karşı 60 oyla onaylandı.

Bu, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabileceği anlamına geliyor.

UCM, 17 Mart’ta Ukrayna’da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kremlin de konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı, "Putin'in Ermenistan'ı ziyaret etmeyi reddetmek zorunda kalmasını istemezdik" dedi. 

Paşinyan: Tüzüğün onaylanması Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgili

Ermenistan, Roma Statüsü'nü 1999'da imzalamasına rağmen Anayasa Mahkemesi, 2004'te aldığı karar uyarınca statüyü Ermenistan Anayasası'na aykırı bulmuştu. Hükümet, 2022'de statünün incelenmesi amacıyla yeniden Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi, 24 Mart'ta UCM Roma Statüsü'nün Ermenistan yasalarına uygun olduğu kararını vererek onay için Ulusal Meclise göndermişti.

Roma Statüsü'nün Anayasa Mahkemesi tarafından yasalara uygun bulunması Ermenistan ve Rusya arasında gerginlik yaratmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "(Ermenistan'ın Roma Statüsü kararı) Bu bize yönelik son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 19 Eylül'de Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, Roma Statüsü'nün Ermenistan-Rusya ilişkileri ile bir bağlantısının bulunmadığını, tüzüğün onaylanmasının Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgili olduğunu belirtmişti.

Roma Statüsü, 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de toplanan Birleşmiş Milletler Konferansının İtalya'nın başkenti Roma'da karara bağladığı Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluş Statüsü'dür

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