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Dünya
AA 03.10.2023 12:40

Belçika'da Müslüman kuruluşlar, "zorunlu cinsel eğitimi" Anayasa Mahkemesine götürdü

Belçika'da Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, ilk ve orta dereceli okullarda "zorunlu cinsel eğitim" ile ilgili Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Belçika'da Müslüman kuruluşlar, "zorunlu cinsel eğitimi" Anayasa Mahkemesine götürdü

Belçika Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın da aralarında bulunduğu 7 kuruluşun oluşturduğu Belçika İslam Koordinasyon Kurulu (BİK), ülkede Fransızca konuşulan bölgede kısa süre önce yasalaşan bu zorunlu eğitimi, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.

Açıklamada, "BİK hukukun üstünlüğüne ve saygıya dayalı demokratik bir topluma olan bağlılığını güçlü şekilde teyit ederken, anayasamız tarafından güvence altına alınan temel özgürlüklere olan bağlılığını tekraren ifade etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İlk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsel eğitimi öngören tartışmalı yasa, 7 Eylül'de federal meclisten geçmişti.

Yasa tepki görmüştü

Yasa, çoğunluğu Müslüman yüzlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

BİK de yaptığı açıklamada, yasanın, aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine aykırı olduğunu belirtmişti.

Açıklamada, "Bu program, genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır. EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı. Yeni yasayla başkent Brüksel'i de içine alan, Fransızca konuşulan bölgelerde her ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıf öğrencisinin bu dersleri alması zorunlu tutuluyor.

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