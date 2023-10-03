Parçalı Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2023 11:52

Elon Musk'a, X platformunda "yanlış kişiyi hedef gösterdiği" gerekçesiyle karalama davası açıldı

California'dan bir kişi, X sosyal medya platformunda paylaşılan bir gönderide kendisini "Proud Boys" isimli aşırı sağcı gruptan biri gibi gösterdiği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a "karalama" davası açtı.

Elon Musk'a, X platformunda "yanlış kişiyi hedef gösterdiği" gerekçesiyle karalama davası açıldı
[Fotograf: AA]

Davayı açan California'dan 22 yaşındaki Ben Brody, yanlışlıkla Proud Boys grubu üyelerinden biri olarak tanımlandığı X platformunda yayımlanan videolardaki kişinin kendisi olmadığını belirtti.

Bir paylaşıma Musk'ın da yorum yapmasıyla gönderinin hızla yayıldığını ifade eden Brody, olayla ilgisi olmamasına rağmen Musk'ın yorumu yüzünden sosyal medya üzerinden tehdit aldığını ve tacize uğradığını kaydetti.

Brody, karalama davası açtığı Musk'tan en az 1 milyon dolar tazminat talep ediyor.

X platformunda, haziranda, aralarında ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre binasına yapılan baskını organize ettiği belirtilen "Proud Boys" isimli aşırı sağcı grubun üyelerinin bulunduğu protesto videoları yayımlanmıştı.

Bazı kullanıcılar ise bu paylaşımdaki bir kişiyi yanlışlıkla Ben Brody olarak tanımlayarak, hakkında asılsız söylentiler yaymıştı.

ETİKETLER
Elon Musk Tesla
Sıradaki Haber
Türk Devletleri Teşkilatı 14 yaşında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Belçika'da Müslüman kuruluşlar, "zorunlu cinsel eğitimi" Anayasa Mahkemesine götürdü
12:40
Katolik Kilisesinde "bekarlık şartı" konusunda reform çağrıları
12:37
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı
12:31
13. Kocaeli Kitap Fuarı cumartesi başlıyor
12:25
Şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
12:20
NASA astronotu İTÜ'de uzay deneyimini paylaşacak
Cihanbeyli Belediyesi ilçedeki 800 aileye kümes hayvanı dağıttı
Cihanbeyli Belediyesi ilçedeki 800 aileye kümes hayvanı dağıttı
FOTO FOKUS
Yurt genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu: 67 gözaltı
Yurt genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu: 67 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ