Polonya, Slovakya sınırında kontroller uygulayacak

Polonya ajansı PAP'ın haberine göre, kontroller 10 gün süreyle yapılacak ancak bu süre uzatılabilir.

Bakan Kaminski, yaptığı açıklamada, Slovakya sınırında geçici kontrollerin bu gece yarısından itibaren yeniden başlatılacağını bildirdi.

Bazı yabancıların Polonya üzerinden Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçtiğini söyleyen Kaminski, son iki haftada 551 kaçak göçmenin yakalandığını kaydetti.

Polonya Ekim 2022'de binlerce göçmenin Polonya topraklarına girmeye çalışmasıyla bu ülkeden gelen göç baskısının arttığı Belarus sınırında, dikenli tellerle kaplı beş metrelik çelik çitten oluşan 186 kilometrelik bariyer inşa etmişti.

Ayrıca haziranda Polonya-Belarus sınır duvarına kameralar, termal görüşlü gözetleme ekipmanları ve sensörlerden oluşan elektronik bariyer eklenmişti.