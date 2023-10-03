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Dünya
AA 03.10.2023 13:00

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 29 asker öldü

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 29 asker hayatını kaybetti.

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 29 asker öldü

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kuzeybatıda yer alan Tabatol ilçesinde terör operasyonundan dönen ordu birliklerinin saldırıya uğradığı ifade edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 29 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Saldırı, askerin yönetime 26 Temmuz'da el koymasından bu yana yaşanan en kanlı saldırı olarak kayda geçti.

Ağustosta da "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattının Nijer tarafında yer alan Tillaberi bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 17 asker yaşamını yitirmişti.

Liptako Gourma adıyla da bilinen ve Almanya'nın yüz ölçümünden büyük bu sınır hattında El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar sık sık saldırı düzenliyor.

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