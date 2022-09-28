Güney Kore ordusu Kuzey Kore’nin tanımlanamayan bir balistik füze ateşlediğini duyurdu.

Japonya ise Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgilere dayanarak bir balistik füze fırlatıldığını doğruladı ve gemileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen fırlatma, Güney Kore’nin Pyongyang'ın başka bir nükleer test gerçekleştirmeye yakın olduğu konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi.

