Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Güney Kore, Kuzey Kore'nin son testinden birkaç gün sonra ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyareti öncesinde balistik füze fırlattığını açıkladı.
Güney Kore ordusu Kuzey Kore’nin tanımlanamayan bir balistik füze ateşlediğini duyurdu.
Japonya ise Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgilere dayanarak bir balistik füze fırlatıldığını doğruladı ve gemileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen fırlatma, Güney Kore’nin Pyongyang'ın başka bir nükleer test gerçekleştirmeye yakın olduğu konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi.
Etiketler: Güney Kore Kuzey Kore
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