Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Singapur'da uçakta bomba ihbarı paniği: Savaş uçakları havalandı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Singapur Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki bir yolcu bagajında bomba olduğunu iddia etti ve kabin görevlilerine saldırdı. Uçağa eşlik etmek için savaş uçakları havalandı.
Channel News Asia'nın haberine göre, güvenlik güçleri, San Francisco'dan Singapur'a uçan SQ33 sefer sayılı uçakta bomba tehdidi olduğu iddiasıyla yerel saatle 02.40'ta ihbar aldı.
Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, Singapur Hava Yolları uçuşunda kabin ekibine saldıran ve bagajında bomba olduğunu iddia eden 37 yaşındaki şüpheli erkeğin, gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Kabin görevlileri tarafından zapt edilen kişinin, sahte terör eylemi tehdidinde bulunma suçlaması ve uyuşturucu kullandığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığı vurgulandı.
Söz konusu uçak, Singapur Hava Kuvvetlerine ait F-16C/D savaş uçakları eşliğinde saat 05.50 sularında Changi Havalimanı'na güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.
Etiketler: Singapur
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