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Dünya
Newsweek 05.06.2024 07:36

Güney Kore: Kuzey Kore Gemisi Battı, 90 Asker Öldü

Güney Kore merkezli bir haber sitesinde yer alan habere göre, aşırı yüklü bir Kuzey Kore gemisi geçen ay ülkenin güney sınır bölgesindeki sularda alabora oldu ve yaklaşık 90 kişinin ölümüne yol açtı.

Güney Kore: Kuzey Kore Gemisi Battı, 90 Asker Öldü

Seul merkezli TV Chosun, Mayıs ayının başındaki kazanın Kuzey ordusunda "önemli bir iç kargaşaya" yol açtığını söyledi.

Büyük geminin tamamının ordu içinden seferber edilen 130'dan fazla işçiyi taşıdığı ve grubun ülkenin doğusunda sınır tahkimatları inşa etmek üzere taşınması sırasında bir nehirde battığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin kazayla ilgili detayları açıklaması pek mümkün olmasa da, raporun ayrıntılarıyla eşleşen hiçbir olay bildirmedi. 

Günde bin kadar askerin seferber edilmesi emri, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Güney'i kendi rejiminin "baş düşmanı" olarak nitelendirdiği ulusal konuşmasının ardından Ocak ayı ortasında başladı.

Kore gözlemcileri, Kim'in savaşa girme kararı aldığı sonucuna vardı .

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