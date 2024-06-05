TikTok'ta siber saldırı: CNN dahil çok sayıda marka hedef alındı

Şirket, kullanıcıların hesaplarına yeniden erişim sağlamaları için onlarla birlikte çalıştığını söyledi. Siber saldırının failleri veya nasıl gerçekleştirildiği hakkında fazla bilgi paylaşmadı.

Ele geçirilen hesaplardan biri haber kuruluşu CNN'e ait.

TikTok sözcüsü, "CNN ile hesap erişimini yeniden sağlamak ve hesaplarını korumak için gelişmiş güvenlik önlemleri uygulamak üzere yakından iş birliği yapıyoruz. Platformun bütünlüğünü korumaya kararlıyız ve daha fazla sahte etkinlik olup olmadığını izlemeye devam edeceğiz." dedi.

TikTok, TV yıldızı Paris Hilton'un hesabının da hedef alındığını, ancak ele geçirilmediğini belirtti. TikTok'ta 10 milyondan fazla takipçisi bulunan Hilton, platformun aktif kullanıcılarından biri.

Bu haber, TikTok'un ABD'de yasaklanma riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Platformun, Çinli ana şirketi tarafından satılmadıkça ABD'de yasaklanabileceği belirtiliyor.

TikTok'un dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunmakta, ancak kullanıcı verilerinin güvenliği ve Pekin hükümetiyle olan bağlantıları konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Ayrıca TikTok, ABD seçimleri için yeni bir sosyal medya savaş alanı olarak ortaya çıkıyor.

Bu ayın başlarında, Donald Trump, başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamaya çalıştığı TikTok'a katıldı.

Cumartesi günü hesabını açmasından bu yana Trump, beş milyondan fazla takipçi topladı ve "Amerikan halkıyla doğrudan konuşmak için mevcut her aracı kullanacağını" belirtti.

Başkan Joe Biden da yeniden seçim kampanyası için platformu kullanıyor, ancak rakibine kıyasla çok daha az, yaklaşık 350 bin takipçi topladı.