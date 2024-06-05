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Dünya
Reuters 05.06.2024 07:31

Gazze'ye destek verdiği için işten atılan Meta çalışanı, şirkete dava açtı

Meta'da görev yapan bir mühendis, şirketin İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili içerikleri ele alış biçiminde taraflı davrandığını ve bu hataları düzeltmeye çalıştığı için işten çıkarıldığını söyleyerek şirkete dava açtı.

Gazze'ye destek verdiği için işten atılan Meta çalışanı, şirkete dava açtı

2021 yılından beri Meta'nın makine öğrenimi ekibinde çalışan Filistin asıllı Amerikalı mühendis Ferras Hamad, Şubat ayında işten çıkarılması nedeniyle şirkete karşı California eyalet mahkemesinde ayrımcılık ve haksız işten çıkarma gibi suçlamalarla dava açtı.

Dava dilekçesinde Hamad, Meta'yı Filistinlilere karşı sistematik bir önyargı sergilemekle suçladı.

Şirketin, Gazze'deki akrabalarının ölümünü dile getiren çalışanlarının iç iletişimlerini sildiğini ve Filistin bayrağı emojisi kullanımları hakkında soruşturmalar yürüttüğünü belirtti.

Dava, Meta'nın İsrail veya Ukrayna bayrağı emojileri paylaşan çalışanları için benzer soruşturmalar başlatmadığını öne sürüyor.

Meta, Hamad'ın iddiaları hakkında Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.

Benzer eleştiriler daha önce de gündeme gelmişti

Hamad'ın iddiaları, insan hakları gruplarının Meta'nın İsrail ve Filistin toprakları hakkında platformlarına gönderilen içerikleri denetleme performansına yönelik uzun süredir devam eden eleştirilerini yansıtıyor.

Bu eleştiriler, şirketin 2021 yılında görevlendirdiği dış bir soruşturmada da dile getirilmişti.

Meta'dan yaklaşık 200 çalışan, bu yılın başlarında CEO Mark Zuckerberg ve diğer liderlere yazdıkları açık mektupta benzer endişeleri dile getirdi.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Meta
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