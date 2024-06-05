Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.06.2024 06:22

Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkıyor

Almanya’da yapılan anket, halkın yüzde 61’inin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıktığını ortaya koydu.

Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkıyor

Forsa araştırma şirketinin Stern dergisi için 30-31 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete göre, Almanya'da halkın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları konusundaki tutumu, geçen yılın kasım ayına kıyasla tersine döndü.

Ankete katılanların yüzde 61’i İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı olduğunu belirtti. Bu oran kasım ayında yüzde 31 olarak tespit edilmişti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına anlayış gösterenlerin oranı ise yüzde 33’te kaldı. Bu oran da kasımda yüzde 62 olarak ölçülmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinli öldürüldü, 82 bin 959 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Almanya İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
ABD, İsrail'den Hizbullah'a karşı gerilimi artırmamasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:40
İletişim Başkanlığının panelinde "vatandaş diplomat" kavramı tartışıldı
06:36
Almanya’da çifte vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesiyle yeniden Türk vatandaşlığına geçilebilecek
06:33
Türkiye'den Yunanistan'daki Posidonia Gemicilik Fuarı'na geniş katılım
06:02
ABD, İsrail'den Hizbullah'a karşı gerilimi artırmamasını istedi
06:01
İsrail Parlamentosundaki 70 vekil esir takası anlaşması kampanyasını imzaladı
05:37
Denizdeki dubaların üzerinde mahsur kalan 4 genç kurtarıldı
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
FOTO FOKUS
TBMM'de 'Kuşatma' kitabı tanıtıldı
TBMM'de 'Kuşatma' kitabı tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ