Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkıyor

Forsa araştırma şirketinin Stern dergisi için 30-31 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete göre, Almanya'da halkın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları konusundaki tutumu, geçen yılın kasım ayına kıyasla tersine döndü.

Ankete katılanların yüzde 61’i İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı olduğunu belirtti. Bu oran kasım ayında yüzde 31 olarak tespit edilmişti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına anlayış gösterenlerin oranı ise yüzde 33’te kaldı. Bu oran da kasımda yüzde 62 olarak ölçülmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinli öldürüldü, 82 bin 959 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.