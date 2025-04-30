Güney Kore istihbaratı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 600 Kuzey Kore askerinin öldüğünü bildirdi

Yonhap'ın haberine göre, NIS'in, istihbarat komitesine kapalı kapılar ardında verdiği brifing sırasında yapılan değerlendirmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Kuzey Kore askerlerine ilişkin veriler sunuldu.

Yaklaşık 600 Kuzey Kore askerinin savaşta hayatını kaybettiği belirtilirken, 4 bin kadar askerin ise yaralandığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya 15 bin civarında asker gönderdiği kaydedilen değerlendirmede, Kuzey Kore'nin askerleri iki aşamalı olarak Rusya'ya konuşlandırdığı aktarıldı.

Değerlendirmede, Kuzey Kore'nin yeniden asker konuşlandırdığına dair bir işaret tespit edilmediği belirtildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) ülkenin Merkez Askeri Komisyonundan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, ilk kez Rusya'ya asker gönderildiği doğrulanmıştı.

Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Moskova yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında "Rusya'nın Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan geri almasına yardım etmek" amacıyla asker gönderdiği aktarılmıştı.