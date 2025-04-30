Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 30.04.2025 09:43

Araştırma: Çalışanlar yapay zeka kullanımını gizliyor

Dünya genelinde yapılan yeni bir araştırma, çalışanların iş yerlerinde yapay zeka (YZ) araçlarını yöneticilerinden gizleyerek kullandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, bu durum şeffaflık, güven ve risk yönetimi açısından iş dünyasında önemli sorunlara yol açıyor.

Araştırma: Çalışanlar yapay zeka kullanımını gizliyor

KPMG ile Melbourne Üniversitesi tarafından hazırlanan “Yapay Zekaya Güven, Tutumlar ve Kullanım: Küresel Araştırma 2025” başlıklı rapora göre, çalışanların yüzde 57’si yapay zeka kullanımını yöneticilerinden ve ekip arkadaşlarından gizlediğini kabul etti.

Daha da çarpıcısı, birçok çalışan yapay zeka tarafından üretilen içerikleri kendi çalışmaları gibi sunuyor.

YZ kullanımı artıyor, denetim yetersiz

47 ülkede 48 binden fazla kişiyle yapılan ankette, çalışanların yüzde 58’inin iş yerinde düzenli olarak yapay zekâ kullandığı, üçte birinin ise bunu haftalık olarak yaptığı tespit edildi.

Raporun ortak yazarı ve Melbourne Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nicole Gillespie, iş dünyasında YZ kullanımının “uygunsuz, karmaşık ve şeffaflıktan uzak” bir düzeye ulaştığını belirtti. Gillespie, çalışanların bu araçlara yönelmesinde hedef baskısı, geri kalma korkusu ve şirketlerin YZ kullanımına yönelik kısıtlamalarının etkili olduğunu ifade etti.

Gillespie, çalışanların YZ’nin verimlilik kazancı sağladığını fark ettiklerinde, şirket politikalarına rağmen bu araçları kullanmaya devam ettiklerini söyledi.

Eğitim yok, risk çok

Rapora göre, çalışanların yalnızca yüzde 47’si YZ konusunda herhangi bir resmî eğitim aldı. Eğitim eksikliği ciddi hataları beraberinde getiriyor.

Verilere göre:

Çalışanların yüzde 66’sı YZ çıktılarının doğruluğunu kontrol etmiyor

Yüzde 48’i hassas şirket verilerini halka açık YZ platformlarına giriyor

Yüzde 56’sı YZ hataları nedeniyle iş yerinde yanlış kararlar alıyor

KPMG Küresel Güvenilir YZ Lideri Sam Gloede, bu durumun veri ihlalleri, yasal uyum sorunları ve itibar kaybı gibi riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Gloede, “Şeffaflık olmadan yapay zekânın stratejik potansiyeli kaybolur” dedi.

Çözüm: güven ve eğitim

Raporda, yapay zekadan tam anlamıyla fayda sağlanabilmesi için güven ortamı ve sağlam bir eğitim altyapısının şart olduğu vurgulandı.

Gillespie, hem temel hem de görev bazlı YZ eğitiminin önemine işaret ederek, “Çalışanların deneme yapabilecekleri, hata yapmaktan korkmadan gelişebilecekleri güvenli öğrenme alanlarına ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

Gelişen ülkeler güven konusunda önde

Araştırma, Hindistan, Nijerya ve Suudi Arabistan gibi gelişmekte olan ekonomilerde çalışanların YZ’ye olan güveninin (yüzde 82) gelişmiş ekonomilere (yüzde 65) kıyasla daha yüksek olduğunu da ortaya koydu.

Bu farkın, bu ülkelerdeki dijital okuryazarlık ve YZ eğitimlerinin daha yaygın olmasıyla açıklanabileceği belirtildi.

ETİKETLER
Araştırma ChatGPT Yapay Zeka Denetim
Sıradaki Haber
Avrupa'daki büyük elektrik kesintisini açıklayabilecek nadir titreşim olayı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Volkswagen Grubu'nun yılın ilk çeyreğinde karı yüzde 37 geriledi
11:12
Hindistan'da otel yangını: 15 ölü
11:13
Elektronik kelepçe ile anlık takip
11:08
Merkez bankaları yoğun bir mayıs ayına hazırlanıyor
11:08
Mayıs'ta ekonomi gündemi yoğun olacak
10:45
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta arttı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı 'Kut’ül Amare-Masaldan Gerçeğe' beyaz perdede
TRT ortak yapımı 'Kut’ül Amare-Masaldan Gerçeğe' beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ