Egzersiz, kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor

Kanser tedavisinin yol açtığı olumsuz etkilerin egzersizle hafifletilebileceği bildirildi. Bu sonuca, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı bilimsel incelemelerden biri ulaştı.

Çin Tıp Üniversitesi’ne bağlı Shengjing Hastanesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, 2012 ile 2024 yılları arasında yayımlanmış rastgele kontrollü deneylerin verileri bir araya getirildi.

British Journal of Sports Medicine'da yayımlanan derlemede, 80 bilimsel makaleden elde edilen 485 farklı bulgu analiz edildi. Bulguların tamamının orta ila yüksek kalitede olduğu belirtildi.

Araştırma sonuçlarına göre; aerobik ve direnç antrenmanları, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizler, tai chi ve yoga gibi aktiviteler, kanser tedavisine bağlı olarak gelişen kalp ve sinir hasarı, beyin sisi (kognitif bozulma) ve nefes darlığı gibi yan etkileri belirgin şekilde azaltabiliyor.

Egzersizin yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da hastalara destek sunduğu kaydedildi. Uyku kalitesinde artış, genel vücut fonksiyonlarında iyileşme, sosyal etkileşimde artış ve yaşam kalitesinde gözle görülür bir yükseliş sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca egzersizin, insülin düzeyi, insülin benzeri büyüme faktörü ve C-reaktif protein gibi önemli biyolojik göstergelerde olumlu değişiklikler sağladığı vurgulandı.

Ameliyat öncesi dönemde de etkili

Çalışmada, ameliyat öncesinde düzenli olarak yapılan egzersizin; operasyon sonrası komplikasyon riskini, ağrı düzeyini, hastanede kalış süresini ve ölüm oranını azalttığına dair yüksek düzeyde kanıt bulunduğu bildirildi.

Araştırmacılar, ulaştıkları sonuçları şu ifadelerle özetledi:

“Bu çalışma, egzersizin kanser tedavi protokollerine entegre edilmesinin etkinliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Orta ila yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip bulgular, egzersizin tedaviye bağlı olumsuz etkileri azalttığını, beden yapısını ve biyolojik göstergeleri iyileştirdiğini ve yaşam kalitesini artırdığını göstermektedir.”

Çalışmada yer almayan ancak bulguları değerlendiren İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı’ndan uzman hemşire Celene Doherty ise şu değerlendirmede bulundu:

“Bu araştırma, egzersizin kanser tedavisinin yan etkilerini azaltma ve uzun vadeli sağlık sonuçlarını iyileştirme açısından faydalı olduğuna dair kanıtları güçlendiriyor. Ancak hastalar teşhis sonrası oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Bu dönemde yaşam tarzı değişikliklerine odaklanmak zorlayıcı olabilir. Önemli olan, herkesin kendi temposunda ilerlemesi ve kendine uygun aktiviteleri tercih etmesidir.”

Doherty, egzersiz konusunda destek almak isteyen hastaların, kendi onkoloji ekiplerine danışmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.