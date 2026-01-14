Hafif Kar Yağışlı -2.4ºC Ankara
AA 14.01.2026 12:55

Güney Kore, Grok'un müstehcen içerikleri nedeniyle X'ten önlem almasını talep etti

Güney Kore, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un müstehcen içeriklerine karşı reşit olmayan kullanıcıların korunmasına yönelik önlemler almasını talep etti.

Güney Kore, Grok'un müstehcen içerikleri nedeniyle X'ten önlem almasını talep etti

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Medya ve İletişim Komisyonu (KMCC), Grok'un olumsuz etkilerine ilişkin endişelerini xAI şirketine ilettiklerini açıkladı.

Açıklamada, "X'in işletmecisinden, Grok aracılığıyla üretilecek potansiyel yasa dışı faaliyetleri önlemesini ve erişimi sınırlama veya yönetme dahil gençleri zararlı içeriklerden koruyacak önlemleri almasını istedik." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore mevzuatına göre X dahil platformların, reşit olmayanların korunmasından sorumlu yetkili ataması ve her yıl bu konuda rapor sunması gerektiği vurgulanan açıklamada, rıza alınmadan üretilen cinsel içerikli deepfake görüntülerin oluşturulmasının, yayılmasının veya saklanmasının cezai yaptırıma tabi olduğuna dikkat çekildi.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istediği "sosyal medya akımına", İngiltere ve diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e, konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatı vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

GROK Sosyal Medya Güney Kore
