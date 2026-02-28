SICAK
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
28.02.2026 20:16
, 28.02.2026 20:20
SON GÜNCELLEME
28.02.2026 20:20
İran medyası iddiası: Hürmüz Boğazı fiilen kapatıldı
İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın “fiilen” kapatıldığını iddia etti.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
İran
İsrail
ABD
SON HABERLER
20:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
20:57
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı açıklandı
20:47
RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı
20:40
UAEA, İran'a saldırıların ardından nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı yaptı
20:37
Katar, ülke karasularındaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
20:27
İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor

İran medyası iddiası: Hürmüz Boğazı fiilen kapatıldı
İran Ordusu: Hava savunma sistemi tarafından 12 İHA düşürüldü
İran'ın başkenti Tahran’da peş peşe patlama sesleri duyuldu
İran: Fars eyaletinde bir spor salonuna yönelik saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti