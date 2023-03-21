Kabine toplantısında konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya ile ikili ilişkilere değindi.

"Japonya ile ilişkiler geçmişin ötesine geçmeli. Güney Kore-Japonya, birlikte çalıştığı ve her iki ülkenin de kazanacağı bir ilişkiye sahip olabilir, olmalıdır." diyen Yoon, Japonya ile "kazanç ve kaybın birbirine eşit olduğu bir ilişkilerinin" bulunmadığını vurguladı.

​​​​​​​Yoon, Japonya'yı tercihli ticaret statüsü alan ülkelerin "beyaz listesine" yeniden dahil etmek için gereken yasal adımların atılması için talimat vereceğini kaydetti.

"Japonya önemli bir komşu"

Hem Güney Kore hem de Japonya'nın ikili ilişkilerin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırması gerektiğine işaret eden Yoon, "Engelleri ilk biz kaldırırsak, Japonya da kesinlikle buna karşılık verecektir." dedi.

Yoon, eski Devlet Başkanı Moon Jae-in'in döneminde, Japonya ile "sıkıntılı ilişkileri düzeltmek için" hiçbir şey yapılmadığını vurgulayarak "Siyasi kazancımız için rahat yolu seçip, sıkıntılı ilişkimizi olduğu gibi bırakabilirdim. İç siyasetimiz için Japonya'ya karşı düşmanca duyguları kışkırtırsam, görevimin yükümlülüklerini ihlal edeceğimi düşündüm." ifadelerini kullandı.

Japonya'yı "önemli bir komşu" olarak niteleyen Yoon, "hükümetinin doğru yönde ilerlediğinden emin olduğunu" belirtti.

Yoon, hükümetin zorla çalıştırılan işçiler sorununa karşı aldığı vakıf fonu kararı konusunda insanların anlayış göstermesini isteyerek, "Kurbanların ve yaslı ailelerin acısını iyileştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Tokyo'daki zirvede, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmesine de değinen Yoon, "Japonya, geçmiş tarih meseleleri için onlarca kez pişmanlık duyduğunu ve özür dilediğini zaten ifade etti." diye konuştu.

İki komşu ülkenin "hassas sorunları"

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" konusu, Doğu Asya'nın iki komşusu arasındaki hassas sorun olarak biliniyor.

Seul yönetimi, 35 yıllık koloni döneminde 780 bin Korelinin Japon firmalarca zorla çalıştırıldığını iddia ediyor.

Tokyo hükümeti ise hibe ve kredi yoluyla yaklaşık 800 milyon dolarlık tazminat paketini kapsayan 1965 mutabakatının sorunu çözüme kavuşturduğunu savunuyor.

Güney Kore, 12 Ocak'ta Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz çalıştırdığı işçilere tazminat verilmesi için fon oluşturmayı planladıklarını duyurmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Japonya'nın, "zorla çalıştırılan Koreli işçilere" yönelik tazminat ödemelerini Japon firmalarının desteği olmadan kendilerinin yapacağını açıklamıştı.