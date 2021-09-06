Johannesburg Belediyesi, hırsızlar tarafından etkisiz hale getirilip elleri bağlanan güvenlik görevlilerinin çevre sakinleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Belediye Sağlık ve Sosyal Kalkınma Komiyesi üyesi Eunice Mgcina, gerçekleşen soygunların endişe verici olduğunu ifade ederek, olayla ilgili bilgi sahibi olanları polise yardımcı olmaya davet etti.

Soygunların kentin düşük gelirli mahalleleri "township"teki kliniklerde gerçekleştirilmesi dikkati çekti.