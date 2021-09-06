Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'nın Johannesburg kenti klinik soygunlarıyla gündemde
[Temsili fotoğraf: AFP]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da 1 hafta içinde 3 klinikte yapılan soygunda, hasta kayıtları ve ilaç stoku bilgilerini içeren bilgisayarlar çalındı.
Johannesburg Belediyesi, hırsızlar tarafından etkisiz hale getirilip elleri bağlanan güvenlik görevlilerinin çevre sakinleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Belediye Sağlık ve Sosyal Kalkınma Komiyesi üyesi Eunice Mgcina, gerçekleşen soygunların endişe verici olduğunu ifade ederek, olayla ilgili bilgi sahibi olanları polise yardımcı olmaya davet etti.
Soygunların kentin düşük gelirli mahalleleri "township"teki kliniklerde gerçekleştirilmesi dikkati çekti.
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