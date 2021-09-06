Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 742 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 17 hasta hayatını kaybetti.

Vakalardan 1406'sı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1336'sı ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildi.

Böylece, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4 bin 12 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 385 bin 887'ye yükseldi.

Aktif vaka sayısının 30 bine yaklaştığı Filistin'de hastalardan 55'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da bine kadar gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.