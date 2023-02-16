"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Güney Afrikalı yardım kuruluşları, faaliyetlerini tamamladıktan sonra Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinliğe, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü ve eski Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Gift of the Givers ekibi lideri Dr. Ahmed Bham katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Büyükelçi Letsatsi-Duba, Gift of the Givers ekibine teşekkürlerini ileterek, "Sizin için hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Güney Afrika sizinle gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Ekibin uzmanlığını, fedakarlığını ve özverisinden övgülerle bahseden Letsatsi-Duba, "Türkiye'deki insanlara yardım etmek için elinizden geleni yaptığınıza hiç şüphemiz yok." dedi.

Letsatsi-Duba, Türkiye'ye gelen ekibin arama kurtarma çalışmalarının, Güney Afrika'nın dünya barışına katkı sağlamayı hedefleyen dış politikasına katkı sağladığını söyledi.

"Çalışkanlığınız, özveriniz ve fedakarlığınız hiçbir zaman unutulmayacak"

Ülgen, Güney Afrikalı yardım kuruluşlarına tüm Türk milleti adına teşekkürlerini ileterek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Güney Afrika'nın yardıma koşan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Yardım ekiplerinin Türkiye'de unutulmayacak izler bıraktığını dile getiren Ülgen, "Çalışkanlığınız, özveriniz ve fedakarlığınız hiçbir zaman unutulmayacak." dedi.

Güney Afrikalı Gift of the Givers​​​​​​​, Medi Response ve Güney Afrika Arama ve Kurtarma (SARZA) ekipleri adına konuşan Bham, "Türk halkının misafirperverliğine hayran kaldık." dedi.

Bham, kızı enkaz altında olan bir babanın gece yarısında, ekibin karnının aç olup olmadığını sormasından ve sürekli ekiple ilgilenmesinden oldukça etkilendiklerini dile getirdi.

"Bir kişi bile Türkiye'yi gelmekte tereddüt etmedi"

Ekibin her üyesinin anlatacağı çok fazla hikayesi olduğunu söyleyen Bham, "Bu yaşananlar tüm ekibi değiştirdi. Eğer bunlar insanı değiştirmeyecekse ne değiştirebilir?" ifadelerini kullandı.

Bham, depremlerin ardından ekibine 'Kim benimle Türkiye'ye gelir?' diye sorduğumda bir kişinin bile gelmekte tereddüt etmediğini belirterek ekibinin özverisinden övgülerle bahsetti.

Arama kurtarma köpeklerinin ve ekibin erzaklarının taşınmasına kamyonu ile yardım eden bölgedeki bir gönüllüden bahseden Bham, "Bu fedakar insanın da aslında bir depremzede olduğunu ve geceleri ailesiyle bu araçta uyuduğunu öğrendiğimizde ekip olarak neler hissettiğimizi anlatamam." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden olan Güney Afrika, arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirmişti.

Güney Afrika'dan, Türkiye'deki deprem bölgelerinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak üzere toplam 45 kişi ve 5 arama kurtarma köpeği gelmişti.