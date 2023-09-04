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Dünya
AA 04.09.2023 23:03

Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 62'sinin kimliği henüz belirlenemedi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehir merkezinde 31 Ağustos'ta bir binada çıkan yangında ölen 74 kişiden 62'sinin kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 62'sinin kimliği henüz belirlenemedi

Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, Johannesburg'un Marshalltown semtinde 5 katlı bir binada çıkan yangında yaşamını yitirenlerden 62'sinin kimliğini belirlemek için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

Açıklamaya göre, 69 aile, yangında kaybettiklerini düşündükleri yakınlarının cesetlerini teşhis etmek için başvuruda bulundu. Bunlardan yalnızca 10 aile, toplamda 12 kişiyi teşhis edebildi.

Açıklamada, hayatı kaybedenlerden alınan DNA örneklerinin başvuran aile üyelerininkiyle karşılaştırılması suretiyle, kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hükümet kaçak şekilde kiralanan 1260 kamu binasını geri alma hazırlığında

Yangının çıktığı yerin, burayı işgal eden çetelerce kiralanan boş bir kamu binası olması, "kaçak bina kiralama" konusunu gündeme taşıdı.

Bayındırlık ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapında kayıtlı 29 bin kadar kamu binasından 1260'ının işgal edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu binaların geri alınması için operasyon başlatılacağı duyuruldu.

Marshalltown yangını

Johannesburg şehir merkezindeki Marshalltown semtinde, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı 5 katlı bir binada, 31 Ağustos'ta erken saatlerde meydana gelen yangında 12'si çocuk 74 kişi ölmüştü.

Yangında yaralanan 88 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

Yanan binada Güney Afrikalıların yanı sıra çok sayıda yabancı uyruklu kişi yaşıyordu.

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