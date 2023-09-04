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Dünya
İHA 04.09.2023 21:03

Havaalanında tel örgüleri aşarak uçağa giren kişi yakalandı

Meksika’da havaalanının tel örgülerinden atladıktan sonra bir uçağa giren genç, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yer alan Benito Juarez Havaalanı’nda bir kişi, havaalanını çevreleyen tel örgülerden atlayarak pistte bekleyen bir uçağa bindi.

Gencin kaçak olarak uçağa bindiği ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uçak kalkmadan genci yakaladı.

Uçağın iniş takımlarına saklanan genç gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, gencin uçaktan inmek için güvenlik güçlerinden bir kutu içecek istediğini ve gencin içeceğini içtikten sonra aşağı inerek teslim olduğunu söyledi.

Gencin yakalanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yasal işlem başlatıldı

Havaalanı yetkilileri, Cesar adlı zanlının 18 yaşından küçük olduğunu ve uyuşturucu kullandığını tespit ettiklerini belirtti.

Genç hakkında “kendisi ve uçaktaki yolcuların hayatını riske atmak” suçuyla yasal işlem başlatıldı.

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