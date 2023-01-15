Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika’da uçak kazası: 3 ölü
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Devlet televizyonu SABC’nin haberine göre, Johannesburg kentinin Nasrec bölgesinde uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Güney Afrika Uçak Kazası
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