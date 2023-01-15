Mavi Nil eyaletindeki 57’nci Atış Festivali’nde konuşan Burhan, "Siyasileri ordu meseleleri hakkında konuşmamaları konusunda uyarıyoruz. Siyasiler, partilerinde reform için çalışmalılar" dedi.

Burhan, 5 Aralık'ta imzalanan çerçeve anlaşmanın ülkeyi içinde bulunduğu siyasi krizden çıkaracağını umduğunu belirterek, "Müslüman Kardeşler ve solculardan arındırılmış ve demokratik dönüşümü destekleyen silahlı kuvvetler istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Askerin ülkenin koruyucusu olmaya ve ülkenin birliği için bir olmaya devam edeceğini söyleyen Burhan, ordunun demokratik yaklaşımı desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi.