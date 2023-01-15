Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan Ordu Komutanı'ndan siyasilere askeri meselelerle ilgili konuşmama uyarısı
[Fotograf: AA]
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, siyasileri orduya ait konularda konuşmak yerine partilerinde reform için çalışmaya çağırdı.
Mavi Nil eyaletindeki 57’nci Atış Festivali’nde konuşan Burhan, "Siyasileri ordu meseleleri hakkında konuşmamaları konusunda uyarıyoruz. Siyasiler, partilerinde reform için çalışmalılar" dedi.
Burhan, 5 Aralık'ta imzalanan çerçeve anlaşmanın ülkeyi içinde bulunduğu siyasi krizden çıkaracağını umduğunu belirterek, "Müslüman Kardeşler ve solculardan arındırılmış ve demokratik dönüşümü destekleyen silahlı kuvvetler istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Askerin ülkenin koruyucusu olmaya ve ülkenin birliği için bir olmaya devam edeceğini söyleyen Burhan, ordunun demokratik yaklaşımı desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi.
Etiketler: Sudan
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