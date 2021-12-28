Pitbull saldırıları sık sık hem Türkiye'de hem de dünyada gündem oluyor.

Güney Afrika son günlerde yaşanan pitbull saldırılarında 3 yaşında bir çocuk ile bir yaşlı adam hayatını kaybederken, 4 yaşında bir çocuk da ağır yaralandı.



Güney Afrikalılar köpek sahiplerine yasal işlem yapılmadığı gerekçesi ile öfkeli vve pitbull beslemenin engellenmesini istiyorlar.

Terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle ortaya çıkan melez bir köpek türü olan pitbullar yıllarca "yasa dışı köpek dövüşleri"nde de kullanıldı.

Saldırganlığa ve insan yaralamaya yatkınlıkları nedeniyle, beslenmeleri, birçok ülkede yasak.