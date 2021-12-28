Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp, dünyanın en kirli havaya sahip başkentleri listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle insanların odun ve kömürle ısınmayı tercih etmesi, hava kirliliğinin daha da artmasına neden oldu.

Havadaki zehirli moleküllerin yoğunluğu, alarm seviyesine ulaştı. Metkreküp başına azami 50 mikrogram olması gereken zehirli PM-10 parçacıklarının yoğunluğu 150 mikrogramı aştı. Üsküplüler, adeta zehir solumaya başladı.

Toplu taşıma ücretsiz hale getirildi

Kısa vadeli acil eylem planını hayata geçiren başkent yönetiminin kararıyla, Üsküp’te toplu taşıma ücretsiz hale getirildi.

Belediyeye ait inşaat çalışmaları sınırlandırıldı, cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmaları sıklaştırıldı, atık lastik ve yağların işlendiği kurumlara ve şehir içine girişi yasak olan ağır vasıtalara yönelik denetimler artırıldı.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ocakların düzenli olarak temizlenmesi ve kamu çalışanlarının toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

Doğalgaz bulunmuyor

Doğalgazın bulunmadığı ülkede ısınmada kullanılan geleneksel yöntemler, çarpık yapılaşma, trafikteki eski araçların yoğunluğu, hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.