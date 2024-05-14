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Dünya
AA 14.05.2024 00:25

Güney Afrika'da binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde 6 Mayıs'ta inşa halindeki çok katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği duyuruldu.

Güney Afrika'da binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 81 inşaat işçisinin göçük altında kaldığı bina enkazından şimdiye kadar 61 kişi çıkarıldı.

Açıklamada, olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye yükseldiği duyuruldu.

Enkaz altında bulunan 20 işçi için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Bayındırlık Bakanı Sihle Zikalala, basına yaptığı açıklamada, müteahhit firma olan Liatel İnşaat'ın, kamusal inşaat standartlarını belirleyen İnşaat Sektörü Geliştirme Kurulu'na (CIBD) kayıtlı olmadığının tespit edildiğini duyurdu.

Zikalala, bu durumun mevcut yönetmeliklerin böyle bir zorunluluk getirmemesinden kaynaklı olduğunu belirterek, "Mevcut mevzuatta, özel sektörde çalışan müteahhitler, CIDB Müteahhitler Kaydı kapsamında kamu sektöründe faaliyet gösteren müteahhitlerle benzer değerlendirmelere tabi tutulmuyor." dedi.

Olaya ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturmanın "bu tür felaket olaylarına yol açan temel nedenleri ve faktörleri anlamak açısından" hayati önem taşıdığına değinen Zikalala, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için gereken önlemleri alacaklarını söyledi.

George şehrinin merkezinde, Victoria ve York caddelerinin köşesinde, belediye binasının bitişiğinde yer alan inşaat halindeki çok katlı bina, 6 Mayıs'ta çökmüştü.

Belediye, olayın ardından binadaki kişilerin sayısını 75 olarak açıklamış, daha sonra bu sayıyı 81 olarak güncellemişti.

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