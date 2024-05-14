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Dünya
AA 14.05.2024 00:22

Yunanistan'da öğrenciler Filistin'e destek eylemi düzenledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenci birliklerinin çağrısıyla Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Yunanistan'da öğrenciler Filistin'e destek eylemi düzenledi
[Fotograf: Reuters]

ABD'de başlayan ve Avrupa ülkelerine de yayılan Filistin'e destek gösterileri kapsamında Yunanistan'daki öğrenciler de Atina Üniversitesi önünde toplandı.

Filistin'e destek veren diğer öğrenci gruplarıyla dayanışma göstermek isteyen Yunan öğrenci birlikleri, akşam saatlerinde düzenledikleri eylemde şarkılarla da barış mesajı verdi. Eylem kapsamında düzenlenen konserde barış ve dostluk şarkıları söylendi.

Konser için kurulan sahnede söz alan konuşmacılar da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek, bu saldırıların bir an evvel sona erdirilmesi için çağrıda bulundu.

Atina Üniversitesi'nin ön cephesine ise "Bu soykırım İsrail, ABD ve Avrupa Birliği (AB) damgasını taşıyor." yazılı dev pankart asıldı.

Eylemde "Filistin'e Özgürlük" sloganlarına Filistin bayrakları eşlik etti.

Tüm gece sürmesi öngörülen eylem için üniversite önüne çadırlar da kuruldu.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Filistin halkına barış getirmesi umuduyla dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Eyleme üniversite öğrencisi iki çocuğuyla gelen Katerina Andoniu, amaçlarının genel olarak Filistin'e özgürlük istemenin dışında halklar için de barış istemek olduğunu kaydetti.

Andoniu, "Zenginlerin, güçlülerin çıkarları için halklar öldürülmesin. Zenginlerin, güçlülerin karı için masum insanların öldürüldüğü savaşa karşı, hepimiz böyle bir mesajla geldik buraya." diye konuştu.

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