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Dünya
AA, İHA 13.05.2024 23:39

Hindistan'da reklam panosu devrildi: 8 ölü, 59 yaralı

Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle devrilen reklam panosunun altında kalan 8 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir reklam panosu, akaryakıt istasyonunun üzerine devrildi.

Reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

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