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Dünya
AA 13.05.2024 23:01

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak soruşturma istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma talep etti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak soruşturma istedi
[Fotograf: AA]

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildiren Guterres, hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istedi.

Gazze'deki durumun sadece sivilleri değil aynı zamanda insani yardım çalışanlarını etkilediğine dikkati çeken Guterres, acil insani ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması talebini yineledi.

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7 Ekim'den bu yana 196 BM personeli öldürüldü

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da günlük basın toplantısında olaya ilişkin bilgi edinmeye devam ettiklerini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 196 BM personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

Haq, çatışma sonlandıktan sonra sorumluların hesap vermesi için yetkililerle irtibatlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada Haq, öldürülen kişinin "uluslararası BM personeli" olduğunu teyit etti.

Haq, personelin uyruğunun da belli olduğunu ancak henüz basınla paylaşılamayacağını belirtti.

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Antonio Guterres Birleşmiş Milletler
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