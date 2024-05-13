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Dünya
AA 13.05.2024 22:28

BM: Batı Şeria'da Yahudi "yerleşimcilerin" insani yardım konvoyuna saldırması dehşet verici

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalcilerin Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarına yönelik saldırısının "dehşet verici" olduğunu bildirdi.

BM: Batı Şeria'da Yahudi "yerleşimcilerin" insani yardım konvoyuna saldırması dehşet verici
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, sivil Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'da yardım konvoyuna saldırısına ilişkin soruyu yanıtladı.

İnsani yardım konvoylarına saldırı düzenlenmemesi gerektiğini kaydeden Haq, buna sert bir şekilde karşı çıktıklarını belirtti.

Haq, "Bu dehşet verici bir davranış." diyerek, BM'ye göre yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu ve buna karşı olduklarını anımsattı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindikleri bilgileri aktaran Haq, Refah'ın doğusu, Gazze şehri ve Cibaliye etrafında ağır çatışma ve kara saldırılarının sürdüğünü bildirdi.

Haq, sivillerin ve insani yardım operasyonlarının korunamamasından ciddi endişe duyduklarını belirterek, sivillerin korunması ve yerinden ayrılmak isteyen sivillere güvenli alternatifler ve yeterli zaman tanınması gerektiğini söyledi.

Ölü sayısı tartışması

İsrail basınında "BM'nin, Gazze'deki ölü sayısını (sonradan) yarıya düşürdüğüne" ilişkin yer alan bazı haberlere ilişkin soruya ise Haq, bunun doğru olmadığına, BM'nin başından beri Gazze Sağlık Bakanlığının verilerini kullandığına dikkati çekti.

Haq, Gazze Sağlık Bakanlığının ise sayıda değişiklik yapmadığını, kimlik tespiti yaptıkça kategorilerdeki sayıları değiştirdiğini bildiren Haq, BM'nin sahada rakamları tespit etme kabiliyeti bulunmadığını anımsattı.

BM'nin Gazze Sağlık Bakanlığının verilerini daha önce de kullandığını kaydeden Haq, rakamların güvenilir olduğunu düşündüklerini ifade etti.

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