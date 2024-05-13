Mısır Dışişleri Bakanı'ndan "İsrail saldırılarının bölge güvenliğini tehdit ediyor" açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken ile Şukri, Gazze'deki gelişmeler, İsrail'in Refah'taki askeri "operasyonları" ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek insani yardımların girişine engel olması konularını değerlendirdi.

Şukri, Gazze ve Refah'taki askeri "operasyonların" sürmesinin bölgenin istikrarı için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Her iki Bakan da İsrail ile Gazze arasındaki sınır kapılarının açılması ve Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yardımın bölgeye girmesi gerektiğini dile getirdi.

Blinken ile Şukri ayrıca, Gazze'deki krizle ilgili tüm gelişmelerde koordinasyon ve istişare içinde olma ve çatışmaların bölgede başka yerlere sıçramaması için çalışma konusunda anlaştı.

İsrail'in 5 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatması ve 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne hiçbir insani ve tıbbi yardım ya da yakıt girişi olmadı.