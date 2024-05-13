İran Dışişleri Bakanlığı: İran'ın nükleer doktrininde değişiklik olmadı

Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın konferans salonunda basın toplantısı düzenleyen Kenani, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran'da son haftalarda bazı siyasilerin, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahları yasaklayan fetvasının değişebileceğini iddia etmesine değinen Kenani, "İran'ın nükleer doktrininde değişiklik olmadı. İran, fetva doğrultusunda nükleer silahların üretilmesini ve kullanılmasını yasaklamıştır." dedi.

Kenani, kitle imha silahlarının uluslararası güvenliğin yanı sıra insanlık için tehdit oluşturduğuna inandıklarını belirtti.

Öte yandan ülkesinin Filistin vatandaşları için sanal bir konsolosluk açmayı planladığını ve şu anda sistemin test aşamasında olduğunu aktaran Kenani, "Yapılan istişareler sonucunda Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Filistin için sanal bir büyükelçiliğin açılması için gerekli mekanizmalar test aşaması olarak yürütüldü." dedi.

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırısından sonra ülkede bazı siyasiler, Hamaney'in fetvasının değişebileceğini ve İran'ın da nükleer silah üretebileceğini iddia etmişti.

Meclis Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Üyesi ve muhafazakar Milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Hamaney'in fetvasının değişmesi halinde ilk nükleer denemenin bir hafta içinde yapılacağını öne sürmüştü. İranlı vekilin paylaşımı ülke içinde de tepkilere yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise 27 Nisan'da yaptığı bir konuşmada, Hamaney'in fetvası doğrultusunda ülkesinin nükleer ve savunma doktrininde nükleer silah üretimine yer olmadığını söylemişti.

Son olarak İran lideri Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nin Başkanı Kemal Harrazi, dün yaptığı bir konuşmada, ülkesinin İsrail tarafından nükleer silahla tehdit edilmesi halinde Tahran'ın nükleer silah üretimiyle ilgili stratejisini değiştirmek zorunda kalacağını belirtmişti.

Harrazi, "Devrim liderliğinin (Hamaney), nükleer silahların yasak olduğu yönünde fetvası var ancak düşman sizi tehdit ederse doktrininizi değiştirmeniz gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tahran'ın, istemesi halinde "birkaç" nükleer bomba yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu duyurmuştu.