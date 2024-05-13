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Dünya
AA 13.05.2024 22:31

AB, Gazze'de BM aracına yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) aracına düzenlenen ve bir çalışanın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

AB, Gazze'de BM aracına yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı
[Fotograf: AA]

Lenarcic, saldırıda yaşamını yitiren BM çalışanının ailesine başsağlığı diledi.

İnsani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Lenarcic, "Bugün Gazze'de hayat kurtarma görevini yerine getirmekte olan bir insani yardım konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınıyorum." dedi.

BM aracına saldırı

İsrail basınında bugün çıkan haberlerde Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca İsrail güçlerince ateş açıldığını ifade etmişti.

İlk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere yaralıların olduğu bilgisi verilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.

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