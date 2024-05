BM: Gazze'de 150 binden fazla hamile kadın, ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nde yeni doğmuş çok zayıf bir bebeğin fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğrafla ilgili olarak "Habibe, küçük bir çadırda doğdu. 2 haftalık, ağırlığı 2 kilodan daha az." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, dünyadaki hiçbir çocuğun bu şekilde acı çekmemesi gerektiği, artık ateşkese ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Habiba was born in a small tent. She’s 2 weeks old and less than 2 kg of weight.



More than 150,000 pregnant women are facing terrible sanitary conditions and health hazards amid displacement and war.



No child in the world should suffer like this. We need a #ceasefireNow pic.twitter.com/nWI03GkYE5