BM: Gazze'de 150 binden fazla hamile kadın, ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nde yeni doğmuş çok zayıf bir bebeğin fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğrafla ilgili olarak "Habibe, küçük bir çadırda doğdu. 2 haftalık, ağırlığı 2 kilodan daha az." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, dünyadaki hiçbir çocuğun bu şekilde acı çekmemesi gerektiği, artık ateşkese ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Habiba was born in a small tent. She’s 2 weeks old and less than 2 kg of weight.



More than 150,000 pregnant women are facing terrible sanitary conditions and health hazards amid displacement and war.



No child in the world should suffer like this. We need a #ceasefireNow pic.twitter.com/nWI03GkYE5 — UNRWA (@UNRWA) May 13, 2024

Gazze Şeridi'ndeki hamile kadınların durumuna da dikkat çekilen açıklamada, "Gazze'de 150 binden fazla hamile kadın, yerlerinden edilmeleri ve savaş nedeniyle ciddi sağlık koşulları ve risklerle karşı karşıya." denildi.

UNRWA bugün daha önce de Han Yunus'ta kuruma bağlı bir okulun görüntülerini yayınladı. Videoda, Filistinlilerin, İsrail'in bir hafta önce başlayan tahliye ikazları nedeniyle saldırılardan ciddi şekilde zarar görmüş bir okula yeniden sığındığı görülüyor.

Families & children, returning to @UNRWA schools in Khan Younis to seek "safety" & "shelter".



Extensive damage from where these @UN facilities have already been impacted. There is no water available in Khan Younis.



A new level of desperation, unfolding under the world's watch. pic.twitter.com/mtaEy5TMEz — UNRWA (@UNRWA) May 13, 2024

Yapılan açıklamada, "Filistinlilerin bir kez daha Refah'tan, su ve altyapının bulunmadığı Han Yunus'a göç etmesiyle, dünyanın gözleri önünde yeni bir umutsuzluk düzeyinin ortaya çıktığı" vurgulandı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

UNRWA, İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 360 bine yakın Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.​​​​​​​