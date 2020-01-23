Ulusal medyadaki haberlere göre, Cape Town'daki askeri mahkemede görülen davada, ordu, emre itaatsizlikle suçladığı Isaacs'in üniformasıyla uyumlu başörtüsü takabilmesine izin verdi.

Ancak askeri mahkeme, başörtüsü takmak isteyen kadınlara, kulaklarının gözükmesi ve berelerinin altında tek renk örtü kullanmaları şartı getirdi.

Yaklaşık 10 yıldır Güney Afrika Milli Savunma Kuvvetlerinde görevli Isaacs'in avukatı Nazeema Mohamed, davanın geri çekilmesine sevinmediklerini, Müslüman kadınlara yönelik tüm ayrımcılıkların kalkması için konuyu Eşitlik Mahkemesine taşıyacaklarını ve yargı kararı alacaklarını açıkladı.

Mohamed, "Müslüman kadınların yaşadıkları tüm ayrımcılıkların son bulması ve bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Anayasada ayrımcılığa izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Ordu sözcüleri ise kararın Müslüman Yargı Konseyi (MJC) ile yapılan uzun tartışmaların sonrasında alındığını kaydetti.

Kaynak: AA