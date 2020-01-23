Alman polisi, 6 eyalette neo-Nazi örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona "Combat 18" örgütünün elebaşı Stanley Röfke gözaltına alındı.

Örgüt ülke genelinde yasaklandı.

Alman İçişleri Bakanlığı, "aşırı sağa ve Yahudi düşmanlığına ülkemizde yer yok" açıklaması yaptı.

Combat 18, adındaki ‘18’ sayısını Adolf Hitler’in ad ve soyadının Alman alfabesindeki sırasından alıyor.

Nazi grupları da bu yüzden 18 rakamını kendi aralarında parola olarak kullanıyor.

Örgüt tarafından geçen yıl kasım ayında Berlin Şehitlik Camisine bomba ihbarlı tehdit mektubu gönderilmişti.

Kaynak: TRT Haber