Güney Afrika'da 15 aylık çocuk pitbull saldırısında hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin East London kentinde 15 aylık bir çocuk, pitbull saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ülkede son iki haftada pitbull saldırısında hayatını kaybeden çocukların sayısı 3'e yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, East London kentinin Gonubie ilçesinde meydana gelen olayda, sahibinin bahçesinden kaçan bir pitbull, oyun oynayan 15 aylık bir çocuğa saldırarak ölümüne neden oldu.
Köpeğin sahibi Noleen Fourie, olayla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmeyi reddetti.
Son iki haftada 3 çocuk pitbull saldırısında öldü
Ülkede son iki haftada yaşanan pitbull saldırılarında ölen çocukların sayısı böylece 3'e yükselmiş oldu.
Geçen hafta sonu Free State eyaletinde yaşanan saldırıda 3 yaşında bir çocuk, 12 Kasım'da Bloemfontein kentinde meydana gelen saldırıda ise 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti.
Yaşanan son olayların ardından, Güney Afrika'da pitbull cinsi köpeklerin evcil hayvan olarak yasaklanması konusu gündeme geldi.