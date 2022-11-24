Güney Afrika Cumhuriyeti devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, East London kentinin Gonubie ilçesinde meydana gelen olayda, sahibinin bahçesinden kaçan bir pitbull, oyun oynayan 15 aylık bir çocuğa saldırarak ölümüne neden oldu.

Köpeğin sahibi Noleen Fourie, olayla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmeyi reddetti.

Son iki haftada 3 çocuk pitbull saldırısında öldü

Ülkede son iki haftada yaşanan pitbull saldırılarında ölen çocukların sayısı böylece 3'e yükselmiş oldu.

Geçen hafta sonu Free State eyaletinde yaşanan saldırıda 3 yaşında bir çocuk, 12 Kasım'da Bloemfontein kentinde meydana gelen saldırıda ise 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Yaşanan son olayların ardından, Güney Afrika'da pitbull cinsi köpeklerin evcil hayvan olarak yasaklanması konusu gündeme geldi.