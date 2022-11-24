Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cidde'de şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim ve uçuşlar askıya alındı
[Fotoğaf: Reuters (Arşiv)]
Suudi Arabistan, şiddetli yağışlar nedeniyle Cidde kentinde eğitim ve uçuşların askıya alındığını ve Mekke-i Mükerreme'de bazı yol ve tünellerin kapatıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan'da Cidde Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağmurun neden olabileceği durumlara karşı "öğrencilerin güvenliğini korumak için" kentteki tüm okullarda eğitime ara verildi.
Kral Abdülaziz Üniversitesi de yağışlı hava nedeniyle eğitimin askıya alındığını açıkladı.
Bazı uçuşlar da ertelendi
Ayrıca Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nın Twitter hesabından, bazı uçuşların hava koşulları nedeniyle ertelendiği aktarıldı.
Mekke-i Mükerreme Emirliği de sağanak yağış nedeniyle bölgede bir ana yolu ve bazı tünelleri kapatmaya karar verdi.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.
Etiketler: Suudi Arabistan Yağış
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