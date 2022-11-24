ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı Robert Scott, 13-15 Aralık 2022'de Washington'da yapılacak zirveye ilişkin yaptığı çevrim içi basın toplantısında Mali, Burkina Faso, Sudan ve Gine'nin zirveye çağrılmadığını açıkladı.

Scott, zirveye davet edilen 50 liderden 45'inin katılacağını teyit ettiğini söyledi.

Siyasi konuların değerlendirmesinin yanı sıra ekonomi forumunun da yapılacağı zirvede, gıda krizi, iklim değişikliği, güvenlik konuları ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da konuşulması bekleniyor.

ABD, 2014'te yapılan zirveye Eritre, Sudan, Zimbabve ve Orta Afrika Cumhuriyeti liderlerini davet etmemişti.