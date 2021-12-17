Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, Afrika ülkelerinde dağıtılmak üzere, Afrika Aşı Edinme Vakfına 2 milyon doz Johnson & Johnson COVID-19 aşısı bağışlandığı dile getirildi.

Aşıların, 2022 yılında Afrika ülkelerine sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Afrika Birliği Özel Temsilcisi Strive Masiyiwa, Güney Afrika halkından gelen bu "cömert" bağışın doğrudan en düşük gelirli Afrika ülkelerine mümkün olan en kısa sürede dağıtılacağını söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'ya aşı sağlamada ön planda

Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyada aşılama oranlarının en düşük olduğu Afrika kıtasına aşı tedariki konusunda uluslararası arenada yürüttüğü faaliyetlerle ön plana çıkıyor.