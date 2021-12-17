AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve AB Komisyonu Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında İngiltere'den Kuzey İrlanda'ya ilaç tedarikinin devam etmesine yönelik yeni düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, AB ilaçlarla ilgili mevzuatını değiştirecek. Değişiklikle, AB üyesi olmayan İngiltere'de üretilen ilaçların kesintisiz biçimde Kuzey İrlanda'ya gönderilebilmesi sağlanacak.

İngiltere'de ilgili düzenleyici makamdan izin alan ve üretilen eşdeğer ilaçlar ve yeni ilaçlar Kuzey İrlanda'ya ilave denetime tabi tutulmadan gönderilecek. İngiltere'den Kuzey İrlanda'ya gidecek ilaçlar AB veya İngiltere tarafından test edilmişse tekrar teste tabi olmayacak.

İngiltere'den Kuzey İrlanda'ya gönderilen ilaçlarda üretim izni veya ithalat lisansı aranmayacak.

İngiltere'den Malta, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne giden ilaçlar da 3 yıl için üretim izni veya test gibi işlemlere tabi tutulmayacak.

Ayrıca, söz konusu yasal düzenleme onaylanıp yürürlüğe girene kadar ki süreçte de ilaçların sevkiyatına engel olunmayacak.

Teklifin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.

Süreç hakkında

Brexit Ayrılık Anlaşması'nın bir parçası olarak imzalanan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkileri düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük kurallarına tabi olmaya devam ediyor.

Bu nedenle resmi olarak Birleşik Krallık egemenliğinde yer alan Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile ticareti, limanlarda gümrüğe tabi tutuluyor.

Yeni düzenleme ile ilaçların gümrük veya ilave izne tabi tutulması engellenmiş oluyor.

Londra, AB'den İrlanda Protokolü'nün büyük ölçüde değiştirilmesini talep ediyor. Bu konuda taraflar arasında müzakereler devam ediyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı